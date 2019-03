EL Apunte Demasiados presos para un solo funcionario Profesionales de prisiones en Botafuegos alzan la voz por una situación que creen «insostenible» y advierten que su vida «corre peligro»

Para muchos ciudadanos son un colectivo invisible, personas que trabajan dentro de una oscura prisión, que no se ven, cuya labor no suele transcender salvo si ellos quieren contarla. Los funcionarios de prisiones llevan años reclamando más medios. Personales, es decir, que se cubran todos los cupos exigidos, y materiales. En los últimos meses sus denuncias se han incrementado al tiempo que ha aumentado, según alertan, la agresividad de los internos y el número de agresiones que «cada vez son más extremas». Dicen sentirse «abandonados», que el Gobierno no les escucha y no ven la salida. Mientras, tienen que seguir cada día tratando con cientos de presos en cárceles cada vez más saturadas,

