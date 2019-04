OPINIÓN Coartadas morales ¿La recuerdan? Quizás no, porque la sociedad vasca prefiere olvidar su pasado comportamiento abyecto, pero la coartada moral que usábamos casi todos en los setenta y ochenta cuando los chicos de ETA mataban a algún pobre diablo, policía casi siempre, era la de «algo habrá hecho»

¿La recuerdan? Quizás no, porque la sociedad vasca prefiere olvidar su pasado comportamiento abyecto, pero la coartada moral que usábamos casi todos en los setenta y ochenta cuando los chicos de ETA mataban a algún pobre diablo, policía casi siempre, era la de «algo habrá hecho». Era la forma de tranquilizarnos el ánimo ante algo que en el fondo sabíamos que era un crimen, un tanto incómodo para la conciencia, pero que nos negábamos a llamar por su nombre. «Algo habrá hecho». No sé qué ni cómo ni cuándo de ese ‘algo’, pero esa simple frase me permitía rehuir el juicio moral que me exigía el asesinato de otra persona. Todos la admitíamos como moneda contante de pensamiento. Era la