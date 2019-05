Los candidatos y mis pesadillas electorales

Seguir Andrés G. Latorre CÁDIZ Actualizado: 26/05/2019 09:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Eran las cinco de la tarde cuando llegué a su consulta. «Pase señor García, túmbese y sígame contando. Estamos haciendo grandes progresos». Era un día de mayo de mucho calor. Me desabroché un botón de la camisa y, sobre el diván, empecé a relatarle a mi psicóloga la última de las pesadillas que me había aterrado hacía sólo un par de noches.

«Pues verá, en esta ocasión estaban juntos todos los candidatos. Estaba Kichi, estaban Fran, Juancho y Villero. Cuatro hombres, cero corbatas. Fue horrible. Me quise acercar a Kichi pero no lograba avanzar, él se iba alejando mientras decía que no nos daba entrevistas porque hacía unos años en mi periódico habíamos puesto quinta a su comparsa cuando era,