La Voz de Cádiz: El laberinto de tantos funcionarios interinos

Las administraciones públicas en España, con los ayuntamientos como apartado más visible pero nunca único, viven una convulsa etapa, un conflicto laboral larvado de compleja traducción a términos coloquiales. Que varios trabajadores municipales llegaran a cortar al tráfico una avenida, ayer, en la capital gaditana ... es inusual. Para tratar de entenderles, los precedentes. El tópico templo de paz laboral de los trabajadores de las instituciones está amenazado por una espada de Damocles que amaga con dividir, aún más profundamente, a los que tienen carácter fijo de los que viven en la supuesta temporalidad.

Esa situación es fruto del impacto que supuso el ‘Icetazo’. Así se denomina, por el apellido del ministro, al decreto ley que debe frenar la galopante interinidad en la administración pública española. Es llamativo, mientras el Gobierno dice tomar medidas para combatir la temporalidad en el empleo privado, una reforma laboral tras otra, no se aplica la misma medicina con los trabajadores de ministerios, autonomías, diputaciones o ayuntamientos. La prueba de que no predica con el ejemplo es que el Ejecutivo tuvo que reaccionar a toda prisa después de que una sentencia –el 3 de junio de 2021– del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera que existe «un abuso» intolerable de este tipo de contratos en las instituciones españolas. El Gobierno, por tanto, tiene que propiciar y dirigir la conversión de más 800.000 interinos –que son muchos votos– en fijos antes de 2025.

El ‘Icetazo’, por tanto, va camino de cumplir un año en discusión y todavía no se han fijado sus detalles desde el Congreso de los Diputados. No se sabe si permitirá hacer funcionarios de carácter fijo a los que acumulen más de cinco años con contratos temporales, o más de tres, o a todos. Si podrán dar ese paso sólo aquellos para los que su plaza no ha sido convocada o tendrán que volver a someterse a una prueba de ingreso, aunque todos los afectados pasaron, al menos, una. Por poner ejemplos, que se reproducen en cada municipio, el Ayuntamiento de Cádiz tiene a 200 trabajadores en esta situación y, el de El Puerto, a unos 60. Multiplicados estos números por cada localidad, autonomía o ministerio, sale casi un millón de trabajadores que reclaman saber a qué normativa debe acoger su actual puesto.