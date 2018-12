OPINIÓN Mi Cádiz en 2109 El repaso por los problemas que tendrá la ciudad en 90 años le recordará, sospechosamente, a los que sufrirá la Tacita en unos meses

Andrés G. Latorre

Cuando aquella rubia abrió la puerta supe que me traería problemas. No era la primera vez que recibía un encargo así. «Tengo un encargo para usted. El precio, el de cada mes». Dejó un post it en mi mesa y se fue con el mismo aire misterioso con el que había entrado. Tres palabras y un número marcaban lo que debía ser mi última columna: ‘Mi Cádiz en 2109’.

¿Cómo será Cádiz en 2109? Visto el éxito que habían tenido los analistas a la hora de adivinar lo que iba a pasar en Andalucía, opté por la homeopatía del porvenir y recurrí a la sabiduría de una adivina, de cuya etnia ahora no me quiero acordar, para que me ayudara.