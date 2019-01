La boca del pez

Fernando Sicre

Por la boca muere el pez. Pero el pez si no abre la boca no come. Si el hombre hace lo mismo, resulta incapacitado para comunicarse y expresar sus opiniones. Podríamos haber utilizado otro refrán, en boca cerrada no entran moscas. Yo que monto en moto sé lo que es tragarse moscas y mosquitos. Pero, se aprende más abriendo los ojos, que abriendo la boca. Lo que ocurre es que deja de tener utilidad lo aprendido, si rehúsas a expresarlo. La terrible dictadura de lo políticamente correcto que, por desgracia, se ha instaurado en España, es síntoma de la prevalencia de las ideologías progresistas imbuidas del buenismo que dicen irradia la ideología de género como parte fundamental de las ideologías

