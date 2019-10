Avalanchas

Seguir Ramón Pérez Actualizado: 11/10/2019 07:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Termino de leer el libro que Salustiano Gutiérrez publicó algunos meses, bajo ese mismo título, sobre los sucesos de Casas Viejas. Obra sólida y ambiciosa donde el autor trata de desentrañar las raíces sociales, económicas y políticas que, en enero del 33, desencadenaron aquella tragedia. El autor busca con ahínco la verdad de lo sucedido en torno a aquellos dos días de infausta memoria. A lo largo de casi un millar de páginas aporta testimonios de protagonistas y testigos de los hechos (muchos de ellos ya recogidos por Mintz), documentación oficial extraída de archivos y actas judiciales, las distintas versiones que manejó la prensa arrimando cada medio el ascua a su sardina. Todo ello escrupulosamente situado en su contexto histórico.

Pero ya casi al final del libro me encuentro con una reflexión del propio Salustiano que me hace pensar sobre el esquivo objetivo de la verdad en relación a cualquier suceso pasado. ‘Todo, en su conjunto, ha convertido este episodio en un asunto complejo de entender, confuso y diverso’, dice Salustiano, refiriéndose en concreto al papel del Gobierno de la República, y al de Azaña en particular, en la sangrienta represión llevada a cabo en la aldea por parte, sobre todo, del tristemente célebre capitán Rojas.

