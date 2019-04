50 años caminando junto a ti

Seguir Adolfo Vigo Actualizado: 17/04/2019 07:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por suerte no todo en nuestra Semana Santa son cosas malas. También existen los ejemplos de personas que la viven de forma que la engrandecen y que forman parte del patrimonio humano de las hermandades. Ese patrimonio que no se expone en una vitrina, o no se lleva a las exposiciones pero que es una parte importantísima de la vida y puesta en escena de las hermandades. Estos son los hermanos que años tras año, y sin pedir nada, acompañan a sus titulares en la salida procesional. Esos hermanos que aún viviendo lejos de la ciudad, que aún teniendo que trabajar ese día mueven los hilos que hagan falta para poder formar parte de las filas que iluminen el caminar