Todas las medidas que se activen para combatir la sequía son pocas, sobre todo, ante un otoño cálido y un largo periodo sin lluvias como el que padecemos. Sin embargo, una de las actuaciones más efectivas tiene mucho que ver con la concienciación social. De nada sirve reducir la presión del agua si no rebajamos su consumo. El Ayuntamiento de Cádiz inició el pasado verano su particular cruzada para combatir la sequía y puso su granito de arena en plena temporada de vacaciones cortando el suministro de los lavapies y de las duchas de las playas. Fue una medida que tomaron también otros ayuntamientos y que ayudó a concienciar a los vecinos ante posibles cortes en las viviendas si la situación de los pantanos no mejoraba. Las lluvias de los últimos días han ayudado a que el año hidrológico se cerrara en septiembre con un número superior de precipitaciones al del pasado curso, pero, pese a las últimas tormentas, las reservas de agua han ido disminuyendo. No ha sido suficiente para aliviar la red de pantanos de la provincia. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado, la puesta en marcha de nuevas medidas para paliar los efectos de la sequía de acuerdo con las indicaciones dadas por los técnicos.

Así, ha anunciado la realización de una campaña de concienciación y la bajada de presión del agua a partir del próximo miércoles 22 de noviembre durante el día de 4 a 3,7 kilos. El alcalde gaditano asegura que el Plan de Sequía elaborado en el año 2019 ha ido al Consejo de Administración de Aguas de Cádiz y que se llevará al próximo pleno ordinario del mes de noviembre, ya que hasta ahora no se había aprobado. Entre las medidas planteadas está, además de la que ya se puso en marcha en verano con el corte de agua en las duchas de la playa, no vaciar las piscinas de las instalaciones deportivas. Además se procederá al vaciado de las fuentes de la ciudad, que hasta ahora se vaciaban y llenaban dos veces al mes. Igualmente, ha señalado que también se va a poner en marcha en los próximos días una campaña de sensibilización para el consumo responsable de agua bajo el título 'El agua se agota', ya que «el ahorro de agua es clave y depende de cada uno de nosotros». Entre las medidas también está la preparación de los pozos de Varela y de Santa Rosalía para utilizar esa agua para el baldeo en la ciudad, además del inicio de una campaña para limitar las pérdidas de agua en la red ocasionadas por fugas.