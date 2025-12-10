Saber los límites de cada uno, es una enseñanza que solo se logra cuando se bajan los últimos escalones. Conocerse es la asignatura más difícil de la carrera vital. Algunas personas se levantan sin encontrarse. Otras incluso no se creen lo que ven en su ... espejo. Digo esto en cuanto que la realidad que algunos sostuvimos por nuestra cultura, se va transformando con conocimientos, herramientas y valores, ya ni propios ni seguros. Ley de vida.

La inteligencia artificial consigue superar todas las expectativas que el inicial internet supuso en las comunicaciones. Primero fue el fax que se convirtió en un urgente continuo perdiendo su original inmediatez. Luego fueron los ordenadores pesados y luego portátiles. Pasamos de los Spectrum a los Osborne, Epson, y en nada estábamos con los PC de bolsillo con más agilidad que un rayo. Ahora la IA compite con soñados viajes al espacio de inusitada rapidez. Realiza en nanosegundos, como rutina, lo que costaba crear en varias semanas. Todo demasiado increíble.

Los que cabalgamos entre el XX y el XXI, hemos visto cambiar las formas de hacernos entender de una manera cautivadoramente vertiginosa e intransigentemente económica e insegura. El mundo camina hacia el superpoder omnímodo. No somos capaces de impedir la fugacidad de las maleducadas formas de entrar en nuestras estancias interiores. Ya no hay espejos, solo imágenes virtuales, y los valores éticos van quedando atrás.

Hace dos semanas se celebró San Conrado de Constanza, un riquísimo del S.X, que fue obispo de Constanza, un lugar importante en el medievo. Se dice que una vez se bebió un cáliz donde había entrado una araña venenosa. Sin miedo la engulló y al momento el insecto maligno salió posándose milagrosamente en sus labios sin hacerle el más mínimo daño. Tendremos que esperar milagros más grandes, para que la avidez de las nuevas arañas comunicadoras, puedan algún día ser inofensivas a nuestras mentes y bocas. Mientras, nos vamos tragando todos los días enormes sapos y truños, sin el más mínimo pudor. Salud.