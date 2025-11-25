25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha oficializada por la ONU en los años 90 pero que, en Hispanoamérica, se remonta años atrás para recordar el asesinato, un 25 de noviembre de 1960, de las hermanas ... dominicanas María Teresa, Patria y Minerva que se convirtieron así en símbolo de la resistencia contra la violencia machista. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1993 la Resolución para luchar contra todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino y que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. En España tenemos datos sobre el número de mujeres víctimas de violencia de género, 34.684 en el año 2024, lo que supone una tasa de 1,6 por cada 1000 mujeres de más de 14 años, unos datos basados en aquellos casos sobre los que se han dictado medidas cautelares u órdenes de detección por lo que presumiblemente las víctimas serán muchas más. Eso sin contar con que la violencia contra la mujer no se limita a la violencia de género ni a la edad de 14 años en adelante. Que poco sabemos de la violencia, de todo tipo, ejercido sobre las menores de edad. Violencia, abusos, maltrato, coacciones… sobre las más débiles y vulnerables y que no somos capaces de identificar en muchas, demasiadas ocasiones. No es un problema solo de nuestro país. Esta pasada semana las noticias nos contaban como cientos de escolares fueron secuestradas en colegios católicos en África, y no podemos dejar de preguntarnos qué pasó con todas las niñas secuestradas y esclavizadas por el grupo islámico Boko Haram hace ya más de 10 años. Y eso solo para los casos conocidos. Porque que poco sabemos del maltrato oculto, también en España, de aquel que no se manifiesta en lesiones visibles, y ejercido contra menores que no tienen capacidad ni medios para rebelarse o pedir ayuda.

