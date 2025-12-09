Los médicos no son muy dados a las huelgas ni a las manifestaciones. Por eso cuando se produce una huelga general de médicos en toda España hay que preguntarse, tenemos que preguntarnos, las razones que los lleva a ejercer este derecho. Hoy empieza en todo ... el país una huelga general que ocupará buena parte de la semana. Los pacientes pueden estar tranquilos porque los servicios mínimos se cumplirán a rajatabla y los casos graves, importantes, urgentes y que requieran atención van a ser tratados como si no ocurriera nada. Porque, a pesar de los problemas que justifican la huelga, para la mayoría de los profesionales los pacientes son lo primero. Como decía las huelgas generales de médicos son extremadamente raras; ha habido algunas a nivel de comunidades autónomas o en determinadas especialidades, pero huelga general en todo el país solo recuerdo dos en lo que llevamos de siglo. La de octubre del 2020, primera huelga general en 25 años que se convocó durante los últimos martes de cada mes en el último trimestre del año y que se debió a la situación límite del sector sanitario, agravada por la pandemia del COVID y a la falta de planificación de recursos humanos algo que, desgraciadamente, sigue sin resolverse. Y la que empieza hoy en la que se protesta contra el Estatuto Marco que ha elaborado el Ministerio de Sanidad y que es un ataque a la línea de flotación de la profesión médica y al ejercicio de sus tareas y responsabilidades. Los médicos reclaman una normativa que regule y reconozca adecuadamente su trabajo y sus efectivas horas de desempeño, de manera que se garantice la calidad asistencial, la excelencia profesional, la eficiencia del Sistema Nacional de Salud y, sobre todo, la seguridad de los pacientes. Por esos motivos la profesión médica se pone en huelga general por segunda vez en el siglo XXI. Esperemos que, por el bien del SNS, sus reclamaciones sean atendidas, como atendidos serán los pacientes que, durante estos días de huelga, realmente lo necesiten.

