Un simulacro es una recreación. Y un simulacro de tsunami puede servir para montar un ejercicio de adiestramiento o de prevención que es lo que al parecer quisieron recrear este 20 de noviembre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz para probar una ... suerte de protocolo a seguir por la población en el hipotético, aunque posible caso, de que un maremoto afectara nuestro litoral, como pasara hace 270 años con el terremoto de Lisboa.

A mí la alarma me cogió en una consulta médica con varias personas más y todos los móviles comenzaron a emitir al unísono una señal acústica grave, intermitente, pero continua, como si se tratase del rugido de un motor.

Dicen los entendidos que este es el primero llevado a cabo en una ciudad costera española y me parece bien porque prevenir es cuidar dos veces. Y creo que la cosa salió como se esperaba.

Pero hoy quiero referirme a otro simulacro que, desde hace tiempo padecemos los españoles, más de apariencia, de simulación. Me explico. Se ha informado del resultado de la condena impuesta al fiscal general del Estado y, claro está, se abrió la caja de Pandora a la hora de calificar tan señalada situación judicial. Oídos los comentarios de las izquierdas, algunos bastante bordes, me quedo con el del portavoz socialista, que dice acatar la sentencia pero que es «una auténtica vergüenza». La sentencia no se conoce, aunque se haya dicho su fallo, y arriesgado me parece, cuanto menos, calificarla de auténtica vergüenza. En todo caso parece saberse el resultado al que han llegado cinco magistrados de los siete que forman La Sala y, por lo que cuentan, que se esperan los votos particulares de los otros dos.

Y yo me digo. Si los socialistas basan su legitimidad en el gobierno frente al PP, que le ganó la contienda electoral, por la mayoría de los votos en el parlamento, los de las otras izquierdas y los de las irreductibles derechas vasca y catalana, ¿significa también que el gobierno de Sánchez es «una auténtica vergüenza»?

La democracia para ellos se ha convertido en un simulacro, en una ficción, una farsa. La cuestión es si se defiende el valor de la mayoría o la ley del embudo. Si cinco magistrados, más del 70% del Tribunal, han resuelto que ha lugar a sanción, debería el portavoz socialista ser tan coherente con este resultado como con el de la legitimación de su gobierno que lograron alcanzar con muy poco más del 50% de la Cámara y que hoy, incluso, tenga ya menos apoyo.

De todos modos, barrunto que las elecciones están al caer. La vicepresidenta ha prometido subir el sueldo a los funcionarios. Casi tres millones y medio de personas...