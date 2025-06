Carece el presidente del gobierno de esta inmensurable función, la de pensar primero en todos nosotros, luego quizás en su partido y, por supuesto, en sí mismo. Es terrible y vergonzante la situación en la que está inmerso y que traslada a otros para no ... asumir su responsabilidad en todo este cenagal, sean sus militantes, sean sus socios de gobierno o sean sus aliados de investidura.

En cruciales momentos como éste queda bien definida la catadura moral de sus actores. Dos secretarios de organización de su grupo, amén del asesor del primero, están en el candelero de la noticia de cada día y no pasan muchas horas sin que televisiones, emisoras y prensa en general nos saquen cualquier otro trapo sucio y cuanto menos censurable.

Desconfianza en una persona que tiene la responsabilidad de liderar el gobierno de una nación como la nuestra y que no puede argumentar que nada sabía porque son demasiadas notorias las circunstancias. Los 4 del Peugeot. Uno, ex ministro de Fomento y Transportes, con la mayor caja del gobierno, y el otro encargado de pactar con el prófugo catalán hasta la mal llamada ley de amnistía u obligando al ministro Albares a que se atenga, como lo más importante de su tarea internacional, al catalán en la UE. Y lo que queda aún por venir de tanta dependencia y debilidad. Como dice Junts: «amigos no, sino intereses».

El Mundo está viviendo estos días una de las mayores incertidumbres de los últimos ochenta y cinco años, cuando estamos a un minuto de un desastre que puede llegar a tener impensables consecuencias del uso nuclear en las contiendas que se están librando y con un personaje cuanto menos inusual en la presidencia de nuestro primer aliado.

A Ucrania, Gaza, Yemen o Israel, más allá de las constantes guerras y refriegas que nos vemos obligados a conocer, se suma ahora la incógnita de Irán y hasta una posible intervención de los EE. UU. a los que, con total desvergüenza de estos socialistas, ya ha permitido Pedro Sánchez usar nuestras bases. Con la que armaron y siguen armando contra Aznar o el PP como si fueran los más malos del mundo. Ya ven, ahora los malos son ellos y aquí no pasa nada. A la guerra con Trump. La OTAN en el candelero pero Rota en Cádiz y, a escasos kilómetros, Morón, a disposición del botón de Trump. Como cuando Iraq invadió Kuwait, Felipe: 1991.

¿Creen ustedes fiable a Pedro Sánchez con sus problemas y tan poquita cosa en el circuito internacional como para que gobierne España en estos momentos?