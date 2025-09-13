Cada vez que habla de Ucrania más ucranianos mueren por las bombas de ese Putin a quien recibió con agrado y larga alfombra roja. Aún flotan en el recuerdo aquellas promesas suyas en campaña y hasta de sus primeros días de presidencia: acabar con la ... guerra en 24 horas. Igual que con Israel y Gaza, que cada vez que larga algo, gazatíes muertos por doquier y terrorismo en Israel.

Lo de Polonia es muy grave porque puede tener un mayor sesgo de desafío con esas maniobras militares de rusos y bielorrusos tan cerca de la frontera polaca. Si fuera cierto que ese ataque de drones ha llegado desde Rusia, sería otra respuesta más de Putin a Trump y, también, tarjeta amarilla a la UE. Vamos, que ya le tiene cogida la medida a Trump y me temo que ya nos la tiene cogida a la OTAN y a la UE.

Alguien se ha pasado de la raya y al otro lado de esa raya están los países europeos con poder de decisión donde, para nuestra desgracia, no cuentan en principio con la España de Sánchez. Un secretario general de la OTAN convocando embajadores a toque de campanilla o una presidenta Von der Leyen a la que no se le mueve un pelo. Pero más miedo me da que hable Trump pues, cada vez que lo hace, parece que provoca peores sentimientos en Putin, Hamás o Netanyahu.

Pero ahí le tenemos, locuaz y creyéndose dicharachero, que cuando abre la boca, como decían nuestros antiguos, hala, «vuelta la burra al trigo», o sea, lo mismo y hasta peor, morir aplastadas y desgarradas cientos de personas de toda condición y edad por bombas, drones o balas mientras la más desoladora destrucción sigue cerniéndose sobre esos territorios ya tan severamente castigados.

Cruzo los dedos para que esos «grandes de Europa», -los que no convocan ni a Sánchez ni a Albares-, tomen las decisiones adecuadas, pues, con el gobierno que tenemos, mucho me temo que hasta podrían proponer una amnistía si les viniera bien para sus propios intereses. Pero también los cruzo hasta agarrotarlos para que Trump se contenga adecuadamente. Y que se contenga también Sánchez, que habla poco, pero que cuando lo hace, hay que ver lo que deja caer con sus reflexiones, que hacen temblar hasta el propio Mobile World Congress 2025, por ejemplo.

Lo siento por mis amigos norteamericanos. A ellos les ha tocado Trump que, cada vez que habla, sube el pan. A nosotros, además, lo nuestro, que ya es. Ojalá que pronto podamos dejar todo atrás y, con serenidad, pasar este convulso horizonte.

Ojo, el gobierno alemán ya prepara una reserva nacional de alimentos.