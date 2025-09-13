OPINIÓN

¿Por qué no te callas, Trump?

Aún flotan en el recuerdo aquellas promesas suyas en campaña y hasta de sus primeros días de presidencia: acabar con la guerra en 24 horas

Enrique García-Agulló

Enrique García-Agulló

Cada vez que habla de Ucrania más ucranianos mueren por las bombas de ese Putin a quien recibió con agrado y larga alfombra roja. Aún flotan en el recuerdo aquellas promesas suyas en campaña y hasta de sus primeros días de presidencia: acabar con la ... guerra en 24 horas. Igual que con Israel y Gaza, que cada vez que larga algo, gazatíes muertos por doquier y terrorismo en Israel.

