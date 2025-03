El sector de la construcción se ha consolidado como el motor de la economía española, pero al mismo tiempo, está teniendo muchas dificultades para encontrar mano de obra. Cádiz no es ninguna excepción y la patronal teme que en los próximos años bno haya relevo ... generacional formado para cubrir la demanda. Los empresarios estiman que la provincia necesitará en los próximos cinco años uno 13.000 trabajadores. El proceso de transformación en el que está inmerso el sector de la construcción reúne todos los ingredientes necesarios para cautivar a las nuevas generaciones de profesionales interesadas en protagonizar la revolución 4.0. de las infraestructuras. Sin embargo, la realidad habla precisamente de lo contrario. El sector no encuentra trabajadores jóvenes para construir las ciudades inteligentes del futuro y, por otra parte, los que pudieron resistir la crisis de 2008 a pie de obra preparan ya su inminente jubilación. El envejecimiento del sector queda patente con un par de datos demoledores que ofrece la Confederación Nacional de la Construcción (CNC): de cada 100 empleados del sector, sólo 9 cuentan con menos de 30 años (antes de 2008, la proporción era de un 25%). Por otra parte, el número de trabajadores con más de 60 años se ha duplicado, pasando de un 3,6% en 2008, a un 7,4% en 2023. La primera consecuencia es que el sector no puede crecer al ritmo adecuado para satisfacer la demanda de obra nueva y reformas. Al no encontrar profesionales, los plazos de ejecución se demoran y las viviendas se encarecen; por si fuera poco, la patronal advierte de que esta situación amenaza los objetivos de la administración relacionados con inversiones procedentes de Europa. De hecho, se calcula que 7 de cada 10 euros de los 160.000 millones que recibirá España entre transferencias directas y créditos están relacionados con la actividad constructora.

