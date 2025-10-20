Serían los años ochenta cuando en el desaparecido cine Imperial, en la avenida, proyectaron «Los chicos del maíz». Recuerdo una sala en que el público estaba formado mayoritariamente por jóvenes que no dejaban de dar respingos y dejaban escapar algún grito que otro. Era una ... película basada de una novela de Stephen King, un escritor norteamericano que ya había visto como algunas de sus novelas, «Carrie», «El resplandor» o «Christine» había sido llevadas a la pantalla grande . Eran los inicios de un escritor que se ha convertido en todo un fenómeno de masas, con más de quinientos millones de libros vendidos en todo el mundo.

Se puede decir, sin temor a equivocarme, que las adaptaciones de la narrativa de King, en el último medio siglo, han alimentado el cine de terror, misterio, sobrenatural, de ciencia ficción o fantástico. Han sido unos treinta títulos los adaptados, con secuelas o remakes, reforzando la carrera del escritor norteamericano que ya ha cumplido setenta y ocho años. Entre quienes se han visto seducidos por la literatura de King figuran directores del nivel de Brian de Parma, Stanley Kubrick, David Cronenberg, John Carpenter o Rob Reiner que, han realizado algunas de las obras maestras del cine de terror.

Sus películas nos han sobresaltado y algunas han quedado en la memoria de todos, pero junto al terror que nos invita a vivir Stephen King, hay otros títulos que buscan empatizar con el público resaltando la humanidad de los personajes. Son los casos de títulos como la oscarizada «La milla verde» «Cuenta conmigo» o «Cadena perpetua». «La vida de Chuck» que, acaba de llegar a las pantallas, pertenece a este último grupo.

Mike Flanagan considerado un «artesano de Hollywood», dirige posiblemente su mejor película y, sin duda su mejor adaptación de un texto de Stephen King después de «Oculus: El espejo del mal» (2013) y «Doctor sueño» (2019).

La vida de Chuck nace de un cuento corto que Stephen King publicó en su libro «La sangre manda», un relato en que prevalece más el humanismo de los personajes que el terror puro.

La trama de la película se desarrolla en orden inverso. Muerte, madurez y niñez. Una voz en off es el eje narrativo que nos acerca al personaje de Chuck primero en un tiempo en que el norte de California está en ruinas por fenómenos meteorológicos y los supervivientes se trasladan al estado de Nevada. Cae internet, caen los teléfonos, la electricidad, coches abandonados en las calles y solo un anuncio dando las gracias a Chuck Kranz que cumple 39 años.

¿Quién es Chuck Kranz? Si nos vamos al pasado sabemos que tuvo una niñez difícil y fueron sus abuelos quienes le educaron. Que amaba el baile , como vemos en el segundo acto, en su madurez cuando baila en la calle a los sones de una batería. A él (Tom Hiddelston) que da unos primeros pasos se une una de las espectadoras improvisadas (Annalisse Basso) , construyendo una de las secuencias más bellas del filme, inspirada en los musicales de años treinta o cuarenta.

El baile de «La vida de Chuck» representa la alegría de vivir, aunque la muerte esté en primer plano . Una película que me ha sorprendido y que me hace comprender el premio del público que obtuvo en el Festival de Toronto de 2024. Es el otro Stephen King el que nos muestra seres humanos lejos de los fantasmas.