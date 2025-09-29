Claudia Cardinale era querida por la pantalla por su misteriosa mirada y el magnetismo que ejercía hacia los espectadores

Esta semana falleció Claudia Cardinale, sin duda una de las grandes representantes de la época dorada del cine italiano que tanta repercusión internacional tuvo durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Ella, especialmente, junto a Gina Lollobrigida y Sofía Loren constituyó un triunvirato de fama mundial junto a otras actrices ya desaparecidas como fueron Monica Vitti, Virna Lisi o Rosana Schiaffino.

Solo nos queda Sofia Loren y Claudia, de una enorme belleza, siempre estuvo entre las preferidas de los espectadores. Trabajó con los más importantes directores de una generación que incluía los nombres de Visconti, Fellini o Sergio Leone. Estuvo en más de ciento treinta películas y siempre mantuvo su elegancia y belleza hasta el final de sus días.

Dejó el cine acabando el siglo, y solo tuvo un par de apariciones en «El artista y la modelo(2012) de Fernando Trueba y «Todos los caminos conducen a Roma»(2015), su último trabajo frente a la cámara.

David Niven, compañero suyo en «La pantera rosa» dijo de ella que «era la más bella invención italiana después de los espaguetis». Con sus más de 130 películas , como digo, y una carrera que empezó por casualidad en su Túnez natal, donde Claudia Cardinale había nacido en el seno de una familia de emigrantes sicilianos, la vida de la actriz se parece a un guion de cine … A los 19 años fue violada y de aquella agresión nació un hijo que siempre presentó como su hermano, aconsejada por sus representantes conocedores ,en aquella época, que una madre soltera era repudiada por la sociedad. Tardó muchos años en decir públicamente que era su hijo y que debió ocultar su maternidad para seguir su carrera cinematográfica.

Sin embargo, el sueño de Claudia Cardinale nunca fue la fama y el glamour sino explorar el mundo, algo que logró gracias a su profesión. Dijo ser una mujer que vivía con esperanza y que, aunque el pasado pudo ser maravilloso «no dejaba de ser pasado y quedó atrás». A diferencia de otras muchas compañeras de profesión, Claudia Cardinale, siempre rechazó cirugías estéticas y mantuvo intacta su autenticidad porque, dijo, «no me gusta cambiar lo que soy , porque no se puede detener el tiempo».

En nuestra memoria instalamos los títulos que nos legó. Una mujer de enorme belleza que sedujo la pantalla en películas como «Fellini, ocho y medio», de Federico Fellini; La pantera rosa», de Blake Edwards; «La chica de la maleta», de Valerio Zurlini ; «Hasta que llegó su hora» , de Sergio Leone, rodada en España y , sobre todo, «El gatopardo», de Luchino Visconti con aquella secuencia del baile junto a Burt Lancaster.

Su figura encarnó el glamour de la posguerra como también, las citadas, Sofia Loren y Gina Lollobrigida. Ofrecieron belleza. talento y sensualidad a una población que había vivido una terrible Segunda Guerra Mundial.

Claudia Cardinale era querida por la pantalla por su misteriosa mirada y el magnetismo que ejercía hacia los espectadores. Su rostro es difícil de olvidar. Su sonrisa, tampoco.