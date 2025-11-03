Los hermanos Dardenne, Jean Pierre y Luc , llevan más de tres décadas retratando en su cine la realidad social de Europa. Nunca se han desmarcado de ese camino y su nueva película Recién nacidas, no es una excepción.

Sin embargo, la nueva película de los ... cineastas belgas se diferencia del grueso de su filmografía porque no pone el foco en un solo personaje como ocurre en «Rosetta», «El niño» o «El silencio de Lorna», ya que «Recién nacidas» adquiere un tono coral porque son cinco las protagonistas de la narración , cada una con su propia historia.

«Recién nacidas», que llegó este pasado fin de semana a las salas españolas, se sitúa en un refugio para madres jóvenes, en la ciudad de Lieja. La situación personal de cinco adolescentes, ya madres o a punto de dar a luz y la relación que mantienen con sus cuidadoras y psicólogas que, juegan un papel esencial en el día a día de las jóvenes madres.

Todas coinciden en que han tenido difíciles relaciones en su entorno familiar. Los dos cineastas describen la situación de cada una de las protagonistas para que el espectador comprenda todas y cada una de las problemáticas. Una de ellas está a pocos días de dar a luz y quiere acercarse a su madre biológica que, la rechaza continuamente ; otra, junto con su novio, intenta superar su drogadicción después de tener un bebé; una tercera confía en el padre de su hijo, que la prometió que buscarían un lugar donde vivir con el bebé; o una cuarta adolescente, maltratada por su madre y su padrastro, quiere dar a su hijo en adopción para que tenga una vida mejor …así todas y cada una de ellas que solo encuentran apoyo en las trabajadoras del centro, hasta que se vean obligadas a abandonar el refugio y enfrentarse a la vida, dependiendo de sí mismas.

Los Dardenne se acercan a las madres jóvenes desde una perspectiva profundamente humana. Los dos cineastas llevaron a cabo una minuciosa investigación para conocer ese refugio que hay en la ciudad de Lieja para acoger a las chicas menores de edad. Para dar más credibilidad a la narración, los Dardenne trabajaron con actrices jóvenes, desconocidas y con auténticos bebés lo que da a la cinta una gran dosis de realidad, a la que contribuyen todas las actrices que participan en la película, cuidando los más mínimos detalles, en ese paso especial de unas adolescentes que se convierte en madre y tiene que ocuparse de un ser indefenso y frágil.

Cinco historias diferentes en un mismo entorno y unos personajes que se enfrentan a dilemas morales. Sin embargo, el tono de la película es más esperanzador que la mayor parte de la filmografía de los cineastas belgas , con historias más crudas en que no falta la inmigración, el racismo o el maltrato, que son espejo de la parte más oscura de la realidad social europea, como ocurre con gran parte de la filmografía del francés Robert Guediguian o el británico Ken Loach. En España, si hay un cineasta interesado por el cine social ese es Fernando León de Aranoa, director de películas como «Barrio», «Los lunes al sol» o el «El buen patrón»

Es evidente que cuando se hable de «Recién nacidas», no faltarán las comparaciones con «La maternal», de Pilar Palomero, película estrenada el año pasado. Sin embargo, tienen lenguaje y estructura diferentes, si bien ambas películas muestran su preocupación por un sector de las adolescentes europeas que de un día para otro se convierten en madres y deben buscar la manera de sacar adelante a sus hijos. Lo que si tratan de evitar, como se cuenta en «Recién nacidas» es el modelo de familia que ellas tuvieron.