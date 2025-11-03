Opinión

«Recién nacidas»: madres adolescentes

Los Dardenne se acercan a las madres jóvenes desde una perspectiva profundamente humana

Eduardo Moyano

Eduardo Moyano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los hermanos Dardenne, Jean Pierre y Luc , llevan más de tres décadas retratando en su cine la realidad social de Europa. Nunca se han desmarcado de ese camino y su nueva película Recién nacidas, no es una excepción.

Sin embargo, la nueva película de los ... cineastas belgas se diferencia del grueso de su filmografía porque no pone el foco en un solo personaje como ocurre en «Rosetta», «El niño» o «El silencio de Lorna», ya que «Recién nacidas» adquiere un tono coral porque son cinco las protagonistas de la narración , cada una con su propia historia.

Artículo para resgitrado

Lee ahora mismo todos los contenidos de ABC

Mensual Sin precio, gratuito Pruébalo
Anual Sin precio, gratuito Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión . Para más Aquí no se paga
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app