He podido ver «Los domingos», la película de la que todo el mundo habla y que después de su Concha de Oro en San Sebastián, se vislumbra como máxima candidata a los Goya y otros de los premios más esperados del año, es decir, los Forqué o los Feroz .

Tengo que decir que Alauda Ruiz de Azúa rueda con solvencia y una seguridad que la hacen parecer una directora veterana, a pesar de que en su filmografía solo figura un título anterior, «Cinco lobitos» y una miniserie «Querer» que recibió todos los elogios posibles.

La cineasta vasca aprovecha todos los recursos y su excelente dirección de actores es uno de los más alabados. Todos los personajes de «Los domingos» responden a la perfección sobre lo que se pide ellos. Están vivos en los diálogos y en los silencios. Como en sus anteriores experiencias, la familia es el centro de todo. En su opera prima «Cinco lobitos», los padres de la protagonista, una mujer que trata de asumir su maternidad, son los primeros a los que ella recurre ; en «Querer», la protagonista, víctima de abusos dentro del matrimonio, trata de conciliar con sus dos hijos que adoptan posturas diferentes. Parecía un matrimonio modelo, pero tras la fachada se escondían décadas de abusos y maltrato psicológico.

En »Los domingos» es la familia la que trata de asumir o no que una joven de diecisiete años haya decido ingresar en un convento de clausura. Ainara(la debutante y convincente Blanca Soroa) pasa algún tiempo con sus amigos, canta en el coro, tiene sus primeros escarceos amorosos, pero tras unos ejercicios espirituales vuelve convencida de que Dios la habla y que debe hacerse monja de clausura. Su padre, su madre falleció años atrás, su abuela y sobre todo su tía no se lo toman muy bien, aunque intentan dialogar con Ainara para que se tome las cosas con calma , recapacite e intente estudiar en alguna universidad antes de tomar una decisión definitiva.

Si el padre y la abuela mantienen una actitud más pasiva la tía, interpretada por la siempre eficaz y brillante Patricia López Arnaiz es bastante más combativa. Es no creyente y no entiende como su sobrina, brillante y a la que tiene un cariño especial vaya a encerrarse de por vida en un convento. Los cara a cara que tienen ambas son de lo mejor de la película; así como el encuentro con la madre superiora, la madre Isabel, interpretada por Nagore Aranburu, la protagonista de «Querer». La conversación que mantienen ambas en el convento, con el padre de Ainara casi como testigo mudo, es de una enorme concreción y brillantez. Dos enormes actrices, una frente a la otra, en una secuencia que ya, por si sola, vale toda una película.

Y es que «Los domingos» nos reafirma en que Alauda Ruiz de Azúa es una directora especial que desarrolla sus propios guiones y que cuenta historias que invitan al espectador a que reflexione y, en cierto modo a que tome partido. En «Los domingos» se adentra en temas poco tratados por el cine actual como la fe y la religión.La directora, como digo consigue que el espectador participe de una forma muy activa en el proceso reflexivo. Alauda Ruiz de Azúa no toma partido se limita a preguntarnos.

¿Qué haríamos nosotros, si nuestra hija o nieta, a la que le auguramos un gran futuro, decide esconderse del mundo y retirarse a un convento?