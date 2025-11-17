«La cena», la película de Manuel Gómez Pereira está siendo una de las sorpresas de este último trimestre del año porque ya ha superado los quinientos mil espectadores en el mes que ha trascurrido desde su estreno.

Es una buena noticia para el cine ... español . La tragicomedia de Gómez Pereira , basada en una obra teatral de José Luis Alonso de Santos, recrea una cena en el hotel Palace de Madrid, recién terminada la Guerra Civil y por expreso deseo del general Franco provocando muchas situaciones para la sonrisa y otras algo más trágicas.

Tampoco le están yendo mal las cosas a «Siempre es invierno», la adaptación que ha hecho David Trueba de su propia novela, «Blitz». Se estrenó hace diez días y ya ha superado los 50.000 espectadores. Una comedia tragicómica, como «La cena» que , nos cuenta como la vida te da nuevas oportunidades.

También hay nuevas oportunidades para los protagonistas de la película francesa «Los colores del tiempo» que, acaba de llegar a las salas. En la película que hace el número catorce en su filmografía, Cedric Klapisch concibe un relato colorista, abierto y optimista entremezclando dos épocas de Francia y de París, en particular.

Klapisch construye una comedia coral que ambienta a finales del siglo XIX, en 1895 y que entremezcla con nuestra época. Une con habilidad a los personajes de ambos tiempos para mostrarnos como era su vida en aquel final de siglo y como pasados los años, sus descendientes afrontan los problemas que viven en la sociedad actual.

Cuenta como una veinteañera Adéle, tras la muerte de su abuela que la ha criado, decide dejar Normandía y viajar a París en 1895, para tratar de conocer a su madre que la dejó cuando apenas contaba con un año de edad. Muestra su llegada a París y como por una serie de circunstancias se relaciona con la bohemia, con un pintor y un fotógrafo que , como ella, llegan por primera vez a la esplendorosa capital francesa. Los tres se convierten en amigos llenos de ilusión.

Ciento treinta años después los descendientes de Adéle llegan a la casa que esta poseía en Normandía cuando tienen que decidir si la venden a una empresa que quiere adquirirla para montar en la zona un centro comercial. Cuatro descendientes de la veintena de herederos se encargan de las gestiones y al mismo tiempo, de tratar de descubrir cómo fue la vida de su antecesora, como vivió y con quién se relacionó.

En los Colores del tiempo, se ha llevado a cabo un minucioso montaje que nos permite saltar con agilidad de una a otra época. Se sitúa, como digo, a finales del siglo XIX, con el movimiento impresionista, el auge de la fotografía y la irrupción del cine y como esas creaciones artísticas se interrelacionan con el tiempo actual.

En la ficción que construye Kaplish ( «Una casa de locos»(2002), «Muñecas rusas» (2005)) aparecen personajes reales como Monet, Victor Hugo o el fotógrafo Nadar porque todo creador debería conocer los legados artísticos de los que bebe . Seguimos paralelamente la vida de Adele, sus amigos y su tiempo y, al mismo tiempo como crece el interés de los cuatro herederos por desvelar los secretos que guardaban sus antepasados, y en particular un misterioso cuadro.

Si en el pasado hubo amistad entre Adéle y los jóvenes que conoció en París; también se atisba un inicio de amistad entre los cuatro primos que, no se conocían entre sí, y establecen muchos vínculos en común.

Un guion acertado para una historia contada con naturalidad y con actores que muestran buena química. «Los colores del tiempo» nos retrotrae a aquella ciudad maravillosa y creativa que recreó Woody Allen en «Midnight París» y que nos hace estar cerca de dos horas disfrutando de la pantalla.