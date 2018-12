Es el vuelco

José María Carrascal

Seguir Actualizado: 03/12/2018 01:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Les decía ayer que todo era posible en las elecciones andaluzas, pero no me imaginaba que se retrasasen los resultados más de dos horas por faltar papeletas en ciertas mesas de Sanlúcar de Barrameda. Los malpensados olían pucherazo, pero con patinazo basta -esas cosas ocurren sólo en el tercer mundo- y aparte de que bastantes españoles se fueran a la cama sin saber los resultados definitivos, al no darlos los telediarios nocturnos, había ya un dato real y determinante: la participación había bajado cinco puntos respecto a las últimas elecciones. Y no sólo eso: el descenso se concentraba en los feudos tradicionales del PSOE, mientras en los del PP aumentaba. La primera sorpresa de la noche.

Que el PSOE iba

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Todo es posible

Todo es posible ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Venganza catalana

Venganza catalana ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ninguna tragedia