Tribuna abierta ¿Veredictos de paz? «Si los partidos constitucionalistas acordaran una reforma legal exigiendo el 4 por ciento para estar en las Cortes se pondrían coto al chantaje de minorías locales irrisorias»

Melitón Cardona Actualizado: 14/06/2019 00:58h

Don Manuel Cruz Rodríguez, de rancia raigambre catalana como denotan a las claras sus apellidos y miembro del PSC, ha declarado que una sentencia absolutoria de los líderes del procés «podría reconciliar todo». Si no se tratara del actual presidente del Senado, uno tendería a pensar que su (des)propósito de reconciliación no ha tenido otro objeto que el de hacerse perdonar su condición charnega por sus paisanos catalanes genéticamente superiores, pero él es «filósofo y político» (¿contradictio in terminis?) y eso agrava las cosas.

En realidad, la actual apelación senatorial -reducida a «una simple reflexión» tras el revuelo provocado- tiene precedentes en nuestra historia y sin duda debe conocerlos. Así, en 1907 Cambó fue herido gravemente de bala en un