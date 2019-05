La Tercera Venezuela: instituciones de «verdad» «En medio de la penuria, la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas se mantiene firme en su propósito de trabajar por el orden democrático, la convivencia y el bienestar de los sufridos venezolanos. A lo largo de sus 65 años ha jugado un papel clave para su sociedad denunciando desde sus aulas las amenazas al régimen de libertades y las violaciones de los derechos humanos»

Julio L. Martínez Actualizado: 09/05/2019 23:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

CON la presencia del P. José Virtuoso, SJ, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, del cardenal Porras, Gran Canciller de la misma, y unos doscientos egresados y amigos de la UCAB, entre los cuales estaba Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, hemos celebrado en mi universidad el encuentro Entre ucabistas-Madrid. Ha sido una preciosa reunión para hermanarse en el aguante y la solidaridad en tiempos extremadamente difíciles.

Yo albergaba la esperanza de que este día Venezuela estuviera ya en plena recuperación, reconstruyendo la libertad y asegurando a todos los venezolanos sus necesidades básicas. Desgraciadamente aún no estamos ahí, pero ese momento tendrá que llegar. No puede haber futuro para un régimen que no respeta las libertades