La Tercera Valls o el nuevo Esquilache «En España siempre se ha visto con cierto glamur, a la vez que con gran desconfianza, la llegada de extranjeros a la política. Lo mismo pasó con Esquilache. Esta resistencia al cambio quizá esté inserta en el ADN nacional. En cualquier caso, a este cúmulo de sinrazones modestamente creo que podemos añadir una más: el caso de Manuel Valls»

Jorge Sainz Actualizado: 28/06/2019 23:44h

Rememoraba este periódico recientemente el Motín de Esquilache. Siguiendo el libro que sobre Carlos III escribió el magnífico Roberto Fernández, se recordaba que el levantamiento popular no se produjo por los afanes modernizadores del siciliano Leopoldo de Gregorio. El marqués, que no era más que un funcionario encumbrado a la nobleza por su buen quehacer con las cuentas y su lealtad al Rey Borbón en Nápoles (lo que en realidad es envidiable para cualquier funcionario), no supo gestionar igual de bien las cuentas españolas.

Desgraciadamente para él, no había leído la teoría monetaria que a finales del siglo XVI habían descrito Martín de Azpilicueta y otros distinguidos miembros de la Escuela de Salamanca y no supo, o no pudo, controlar