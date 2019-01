Valls en el laberinto

Gabriel Albiac

Seguir Actualizado: 07/01/2019 00:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Quede claro que, si yo fuese barcelonés y yo votase, votaría a Manuel Valls. No se cumple ninguna de ambas condiciones. Pero eso nada cambia: Valls está a años luz de sus contrincantes. Del infantilismo trascendental de Colau como de la distopía racista de Torra. Valls es un convencional político europeo. Un hombre razonablemente culto y que, como primer ministro, sorteó con dignidad las dificultades bajo las cuales accedió al cargo en el peor momento de la Francia contemporánea. Quede claro que, si yo tuviera el hábito de votar, Ciudadanos sería la única marca que no me abochornaría. Personas como Inés Arrimadas han hecho un esfuerzo de valor e inteligencia al que aquí nos habíamos desacostumbrado: estábamos resignados a ver

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ultima Thule

Ultima Thule ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Balance

Balance ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El último