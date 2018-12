Un tributo sin objeto «El fundamento del Impuesto Jurídico de Actos Documentados no es el de gravar las manifestaciones de riqueza que puedan revelar determinados actos jurídicos formalizados documentalmente, sino el de exigir una compensación por el beneficio que representa el obtener dichos actos una especial protección del ordenamiento jurídico, gracias a su formalización documental»

Por Leopoldo Gonzalo y González

Actualizado: 13/12/2018 01:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un apreciado colega de formación predominantemente económica, me expresaba hace algún tiempo sus reservas respecto a los cultivadores de la ciencia del Derecho del modo siguiente: «Se pasan la vida indagando la naturaleza jurídica de las instituciones... ¡Y como nunca la encuentran!». Sin embargo, si hay un ámbito en el cual semejante pesquisa resulta provechosa -incluso, imprescindible- es precisamente el tributario. No se trata de sumergirse en especulaciones bizantinas, sino de algo muy práctico. En cada caso concreto, para valorarlo, cabe preguntarnos: ¿Ante qué clase de tributo nos encontramos? ¿Posee el mismo una justificación o fin propios? ¿Qué efectos secundarios o colaterales ocasiona? ¿Cuál es su origen, su historia? ¿Tiene aún cabida en el contexto de la Hacienda pública actual?

Como es sabido, nuestra Ley General Tributaria (LGT), al definir los tributos como medios para la obtención de los recursos precisos con que financiar los gastos públicos, distingue tres clases de exacciones: tasas, contribuciones especiales e impuestos. En realidad, bajo esta triple clasificación subyace el reconocimiento de dos posibles criterios a seguir en el reparto de las cargas públicas. Dejando al margen las contribuciones especiales que, en lo esencial, se asimilarían a las tasas -con algunas importantes peculiaridades-, el principio del beneficio postula que el coste de los servicios o actividades de la Administración que «directamente se refieran, afecten o beneficien» a sujetos determinados, deben ser sufragados por estos. Este es, en efecto, el ámbito propio de las tasas. Sucede, no obstante, que el coste de producción de determinados bienes y servicios públicos no siempre puede repartirse atendiendo al beneficio obtenido por cada sujeto, pues tal beneficio es, por su propia naturaleza, indivisible (caso de los bienes públicos puros), de manera que no existe otro medio para distribuir dicha carga que hacerlo en función de la capacidad de pago del universo de contribuyentes. Ciertamente, la medición de la capacidad de pago no resulta cosa fácil y entraña, inevitablemente, una dosis nada despreciable de arbitrariedad. Sin duda por eso, la LGT define los impuestos propiamente dichos como «tributos exigidos sin contraprestación», al menos directa y singular. Y los exige en función de los tres parámetros u objetos imponibles expresivos de la capacidad económica: la renta, el patrimonio y el gasto o consumo.