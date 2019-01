Ignacio Ruiz-Quintano

Seguir Actualizado: 04/01/2019 00:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A los pollos peras que exigen «respetito» por el Estado de las Autonomías hay que mostrarles que la guinda de ese descalzaperros jurídico es Madrid, nombre que designa, a la vez, capital, autonomía, provincia, región y, ya puestos, club de fútbol, el Real Madrid.

-No más de tres minutos, que se puede armar -ordenó Guerra a Alonso Puerta, que en la tribuna del Congreso defendía el artículo quinto de la Constitución, «La capital del Estado (que no de España, como quiso corregir Cela) es la villa de Madrid», un «visto y no visto», como dijo Puerta de su propia intervención.

Tras los chalaneos y madrugadas de Suárez, el del aeropuerto, y Tarradellas, el del aeropuerto, pitagorines y arbitristas se pusieron

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La pera

La pera ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Supremacismos

Supremacismos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La última