La tómbola de los viernes

Vivimos tiempos extraordinarios, tiempos en que ocurren cosas que antes no ocurrían o sólo muy de tarde en tarde. Hoy, en cambio, ocurren cada día y lo más sorprendente es que no sorprenden a nadie, como si estuviéramos curados de espantos, al menos en política. Les voy a poner el último ejemplo: Pedro Sánchez ha iniciado su segundo mandato antes de haber sido elegido para el cargo. Antes incluso de haber empezado la campaña electoral, en la precampaña que aún estamos. Lo que no pudo hacer como presidente por falta del apoyo parlamentario a su presupuesto lo está haciendo a base de decretos ley, instrumento más excepcional que normal, al menos en una democracia, o eso creíamos. Si está prohibido

