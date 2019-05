Todos agencias de viajes

Seguir Antonio Burgos @AbeInfanzon Actualizado: 22/05/2019 00:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se han cumplido treinta años desde la invención de Internet, la World Wide Web. Nuestras ya familiarísimas tres uves dobles, sin las que parece que la vida no es posible. Me tengo por socio fundador de internet en España, cuando la conexión sólo podía hacerse a través de un nudo que existía en Madrid y que mantenía una compañía americana, Compuserve me parece que se llamaba. Para que tu módem pudiera conectarse a Internet, tenías que hacer una llamada a Madrid, a precio de las que entonces se llamaban «conferencias», nada de tarifa plana. Un dineral cada conexión. Me estoy refiriendo a 1991, poco antes que en la Expo de Sevilla, portento de los portentos, fueran presentadas la fibra óptica

