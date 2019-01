El timo de la igualdad

Francisco Robles

La igualdad es un mito, una creencia que nace de una premisa falsa. Todos no somos iguales. Ni de lejos, ni de cerca. Otra cosa es la necesaria igualdad ante la ley, donde no deben existir privilegios. Pero esa falacia de la igualdad de los alumnos, por poner un ejemplo logsiano, es algo que debemos combatir para que la demagogia no termine de cargarse el tejido social que nos une. Cualquiera que haya dado clase, o ni siquiera eso, sabe que no pueden llegar al mismo objetivo los alumnos más inteligentes y los más limitados. Si eso fuera así, los primeros perderían muchas capacidades para asemejarse a los segundos, que sufrirían una neurosis descomunal al pretender igualarse con los compañeros

