Tiempos para la responsabilidad «Llega hoy para la Fundación el día de demostrar, y lo hacemos muy ilusionados, que el trabajo hecho merece la pena. El día de demostrar que más allá de las luces, cuando todo termina, será preciso seguir trabajando por la consolidación de los valores cívicos y culturales que nos conducen hacia un mundo mejor»

Luis Fernández-Vega Sanz

«Que nuestros premios sean la voz de quienes tantas veces no la tienen»

(S.M. el Rey, octubre de 2002)

A lo largo de los años, he tenido ocasión de ser testigo en muchas ocasiones -como patrono, como miembro de los jurados y ahora estoy seguro de que lo seré como presidente de la Fundación Princesa de Asturias- de la expectación que, durante unas horas, vive la ciudad de Oviedo con motivo de la llegada de los premios Princesa de Asturias. Y, sobre todo, he sido testigo y partícipe de la calurosa y entusiasta reacción de los asturianos, que recibimos a todos y, en particular, a SS.MM. los Reyes, con alegría, con espíritu positivo y también, claro está, con sano orgullo.

