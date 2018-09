Tezanos queda en las hemerotecas

Ramón Pérez-Maura

@PerezMaura Seguir Actualizado: 26/09/2018 04:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dado el entusiasmo que demuestra este Gobierno por prohibir, cabe imaginar que la próxima proscripción que tramitará vía decreto-ley será la de las hemerotecas. Ya le hemos visto empezar a denegar la palabra a los periodistas que acuden a la rueda de prensa de la portavoz del Gobierno y pertenecen a medios que resultan incómodos. Exactamente lo mismo que hace Donald Trump. Pero si quien lo hace es la portavoz del «Gobierno bonito» la censura no merece la reprobación de ninguno de los que se desgañitaban contra Trump. Con lo lejos que está Washington. Hasta allí no llegaban esas voces. Mas con lo cerca que está La Moncloa y teniendo asegurado el que las protestas iban a ser oídas -ya imagino que escuchadas no- casi nadie ha denunciado la censura de la ministra Celaá al redactor de ABC. Pues ya verán, ahora les va a tocar a las hemerotecas. Si es que las carga el diablo.

Este es un Gobierno de bandazos y de un día al siguiente cambia radicalmente de posición. Y la gente no se ha olvidado de lo que decía 24 horas antes. Porque es imposible hacer que la gente se olvide tan rápido. Las medidas legales que anunciaba contra ABC por haberle acusado de plagio fueron inmediatamente olvidadas ante las abrumadoras e incontestables pruebas presentadas a la opinión pública. Pero lo que no se puede consentir es que los medios le recuerden a la opinión pública cosas que ya nadie memorizaba. Cómo se les ocurre advertir hogaño que Sánchez se opuso con firmeza en junio del año pasado a la ratificación en las Cortes y en el Parlamento Europeo del tratado de libre comercio entre la UE y Canadá. Ahora Sánchez va a hacerse la foto con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y hace un encendido elogio de las bondades del tratado al que se opuso. Pero no hay derecho a que le estropeen el momento. Nadie debe saber que hace nada Sánchez denunciaba lo que ahora ensalza.

Más peligrosas todavía pueden ser las hemerotecas cuando recuerden cómo se ensalzaba lo que ahora todo el mundo sabe que no tiene arreglo. El pasado 6 de junio, el diario «El País» titulaba a toda página: «Rajoy dimite en el PP; Sánchez forma un Gobierno de expertos» Lo de Rajoy no es discutible, pero a estas alturas cabe preguntarse en qué se suponía que son expertos los ministros de Sánchez. Por ahora sus mayores conocimientos los han demostrado en su capacidad de rectificar. Lo que no necesariamente es malo. Pero desde luego es mucho mejor no tener que hacerlo.

Sin duda el mayor de los expertos es uno que no obtuvo cartera ministerial, pero se quedó cerca: José Félix Tezanos, director del CIS, institución que ahora anticipa unos resultados electorales que causan asombro generalizado. Pero este Gobierno ya ha probado reiteradamente que la mentira es un instrumento político válido que se puede aplicar a todo. Incluidos unos resultados demoscópicos que los especialistas consideran inverosímiles. Y que no se cree ni el que los encarga, Pedro Sánchez. Porque si la realidad se pareciera siquiera ligeramente a lo que ayer difundió la máquina de propaganda de Tezanos, Sánchez hubiera cancelado su viaje a la ONU, estaría de regreso en Madrid y hubiera firmado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Pero eso no ocurre porque sabe perfectamente que el CIS de ayer está muy lejos de la Verdad. Por eso urge un decreto ley de prohibición de las hemerotecas. Porque muy pronto serán evidentes también las mentiras del experto Tezanos.