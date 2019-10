Editorial ABC Tesis plagiadas: investigar hasta el final Debe ser una revisión en profundidad, porque lo que este periódico ha destapado hiere de muerte el prestigio de cualquier institución educativa

ABC Actualizado: 08/10/2019 00:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) ha apartado de sus funciones a su director de Carreras Profesionales y Emprendimiento, José Luis Málaga, después de que ABC publicara la semana pasada que se había doctorado en la Complutense con la tesis que cuatro años antes ya plagió la dimitida Concepción Canoyra, hoy exdirectora general de la Consejería de Educación de Madrid. La medida era inevitable y ha de ser el principio de una investigación más exhustiva, que revise a fondo el mecanismo de concesión de doctorados del citado centro desde hace al menos una década, empezando por la composición de los tribunales, llenos de parentesco y amistades con los doctorandos. Y debe ser una revisión en profundidad, porque lo que este periódico ha destapado, ese descontrol a la hora de conceder honores académicos, hiere de muerte el prestigio de cualquier institución educativa, sobre todo cuando se trata de la enseñanza superior. Resulta incomprensible que cuando hasta la empresa homologada para detectar plagios ha certificado que la tesis de Sánchez (leída a los cuatro días de la de Canoyra y en cuyo tribunal estaba un colaborador del líder socialista) contiene copias en un 20 por ciento de su contenido y otras gruesas irregularidades, la UCJC no haya hecho nada al respecto. Quizá la presencia del trabajo de Sánchez entre las tesis con copias evidentes es lo que esté ralentizando el proceso de revisión que tiene pendiente la UCJC. No puede ser Sánchez un aforado académico. El mayor patrimonio de una Universidad es su excelencia académica y su capacidad investigadora, y la de la UCJC está en solfa plagio a plagio. Bajo este principio, también a la Complutense le compete meditar cómo es posible que les cuelen una tesis replagiada. No anda sobrada de crédito internacional la Universidad española como para pasar página de este escándalo, caiga quien caiga.