Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 02/09/2019 02:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España Suma, el proyecto de coalición electoral del centro-derecha que propone el PP, es una idea sensata y útil con un defecto importante: que por el momento resulta inviable. No sólo porque no esté madura sino porque una porción significativa de ese espectro politico-ideológico no parece dispuesta a integrarse en una alianza que contradice sus líneas estratégicas actuales. La prioridad esencial de Ciudadanos consiste en superar a los populares y no va a renunciar a esa aspiración mientras la considere a su alcance. En el mismo PP tampoco existe un consenso unánime, y es difícil que Vox renuncie tan pronto a medir en solitario sus propias posibilidades. El recorrido de la operación, pues, se ciñe apenas a la eventual incorporación,

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La paz y la justicia

La paz y la justicia ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Derechas: femenino plural

Derechas: femenino plural ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Derechas: feminismo plural