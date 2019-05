La Tercera La suicida batalla de la derecha «Casado, Rivera y Abascal se proclaman defensores de España, de su identidad, integridad, esencia, valores. No dudo de que lo sientan. Sólo espero que, en el fragor de la lucha, no se olviden de que los verdaderos enemigos son quienes niegan a España su historia, su identidad, su rica variedad, su larga trayectoria. Y de que la mejor forma de defenderla es unirse, no enfrentarse»

Seguir José María Carrascal Actualizado: 06/05/2019 23:33h

La ley física de la acción/reacción, por la que a todo acto sigue su opuesto, se cumple, como la de la gravedad, en todos los ámbitos de nuestro universo, excepto en el interior del átomo, regido por el «principio de la indeterminación», con el que disimulamos unas leyes que desconocemos. Pero en el mundo material, e incluso inmaterial, como el del pensamiento o los sentimientos, la acción y la reacción son hermanas gemelas, inseparables además, con la única diferencia de la distancia e intensidad de su secuencia. En el pasado remoto, ésta tardaba en producirse no ya siglos, sino edades, debido a lo escaso y elementalidad de las comunicaciones. Algo que se aceleró con la imprenta y amenaza arrollarnos con

