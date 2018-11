Juan Manuel de Prada

Seguir Actualizado: 17/11/2018 00:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De «suceso puntual» ha calificado el otrora juez Marlaska el acto vandálico que unos facinerosos perpetraron en casa del juez Llarena. Son unas palabras indecorosas que deberían avergonzar a Marlaska, que conoce bien las zozobras y angustias que invaden el ánimo de los jueces, cuando en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales tienen que adoptar decisiones con temibles ramificaciones políticas. En los días en los que aún no se había dejado engatusar por los cantos de sirena del doctor Sánchez, Marlaska soliviantó con sus decisiones a los separatistas (me viene a la memoria, por ejemplo, el cierre de alguna «herriko taberna») e incluso a los gobernantes (pienso, por ejemplo, en el celebérrimo caso «Faisán»). Marlaska no es, pues, un pipiolo

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Derrumbe institucional

Derrumbe institucional ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La lúcida teología del ateo

La lúcida teología del ateo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Como monos en una jaula

Juan Manuel de Prada Escritor