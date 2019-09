Se sube el sueldo, coloca a una hermana y asciende al tío

Seguir Álvaro Martínez Actualizado: 08/09/2019 00:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Sigue buscando que tiene que venir por ahí...». No hay manera. Una brigadilla de este batallón de asombros se reincorpora a este espacio de la Contra dominical del ABC busca que te busca el apartado «Medidas para la Familia» entre las 73 páginas del último programa electoral del PSOE para Móstoles. «Que no, te digo que aquí no aparece nada. Hay de todo, memoria histórica, igualdad y LGTBI, tercera edad, infancia, sostenibilidad...». Y es raro que no se incluya una línea de política familiar porque una de las primeras medidas que ha tomado Noelia Posse Gómez, alcaldesa de la villa mostoleña (207.000 habitantes), ha sido colocar a su hermana Laura Posse Gómez en el ayuntamiento, con un sueldo de 52.000

