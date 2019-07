Seguir José María Carrascal Actualizado: 23/07/2019 23:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las primeras banderillas se las plantó Rivera, al preguntarle si estaba dispuesto a dimitir en caso de que los líderes socialistas andaluces fueran condenados por los ERE. La confusión de Sánchez fue tal que se olvidó de responder. El estoque se lo clavó Iglesias al advertirle que sin ellos «nunca sería presidente». Y el arrastre estuvo a cargo de Rufián, el que no iba a poner obstáculos a su investidura, al preguntarle despectivamente «¿qué hace requiriendo la ayuda del PP y Cs, olvidando a Cataluña» y advirtiéndole que tiene 48 horas para cambiar si no quiere cosechar en la segunda sesión de investidura lo que en la primera: un no rotundo del nacionalismo catalán. En la mitad de ese tiempo,

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿Quién engaña a quién?

¿Quién engaña a quién? ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mi odiado cómplice

Mi odiado cómplice ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Primera sangre