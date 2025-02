Sin empleo no hay salida

Como no se cansó de repetir Mariano Rajoy durante su etapa al frente del Gobierno, la mejor política económica se basa en la generación de empleo y en el aumento de las cotizaciones que sostienen el gasto público. Los datos de la Encuesta de Población Activa publicados ayer confirman que el frenazo del mercado laboral en el tercer trimestre de este año condiciona el grueso de las políticas que, basadas en la denominada «reversión de los recortes», anuncia Pedro Sánchez. En un trimestre definido históricamente por la estacionalidad y favorecido por las contrataciones del periodo estival, el paro marcó su menor descenso desde 2012, mientras que el número de ocupados creció en solo 69.400 personas, una tercera parte de la cifra del año pasado, lo que representa el menor incremento de esta variable desde 2013. La mediática exhumación de Franco no puede rebajar la gravedad de las cifras de una EPA que confirma el contagio progresivo y generalizado de la desaceleración económica a todas las variables macroeconómicas, una tras otra. El catastrofismo no contribuye a dinamizar una economía en proceso de enfriamiento, pero tampoco la imprudencia y la irresponsabilidad con que el Gobierno en funciones maneja su agenda económica y su programa electoral. No generan la confianza necesaria para reactivar el motor de una contratación que apenas sobrevive por la campaña estival y las oposiciones públicas.

La derogación de la reforma laboral y la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, como anuncia el programa socialista para el 10-N, no pueden ser las prioridades de un Gobierno que no solo niega la realidad de un cambio de ciclo económico, sino que lo apuesta todo a agravar con su electoralismo la profundidad y la duración de la herida que esta nueva crisis puede dejar en la sociedad española.