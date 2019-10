El silencio de los chinos

Seguir Guy Sorman Actualizado: 07/10/2019 00:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Partido Comunista chino acaba de celebrar con un desfile militar 70 años de poder y 70 años de fracaso, porque alardear del poder de las armas no es, en principio, señal de éxito. Si nos atenemos a la ideología marxista, se supone que el comunismo debería engendrar una sociedad nueva, fraternal e igualitaria; nada de misiles ni bombas nucleares. Pues bien, el partido chino no solo no ha creado una sociedad nueva, sino que ha redescubierto las eficaces virtudes del capitalismo de la vieja escuela, salpicado de desigualdades sociales comparables a las de la China feudal, prerrevolucionaria, y como ya no se conocen en el mundo occidental, y ni siquiera en Corea del Sur o en Japón. En China,

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos, es gratis, fácil y rápido Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿Para qué sirve el ejército de EE.UU.?

¿Para qué sirve el ejército de EE.UU.? ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Delirio nacionalista en el Himalaya

Delirio nacionalista en el Himalaya ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Las dos Amazonias