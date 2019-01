Siempre he sido marxista

Pedro García Cuartango

Lo confieso: siempre he sido marxista. Desde que era niño. Con sus mostachos, su chaqué, su pajarita, sus gafas, sus puros, sus gruesas cejas y ese aire de despiste, era muy difícil no ser marxista. Partidario de Groucho, claro, no de Karl.

Aunque nadie lo recuerde, Groucho fue el primero que entendió lo que ahora llamamos fake news, posverdad, recetas populistas y todas esas tonterías y mistificaciones que oímos habitualmente. «La mentira se ha convertido en una de las más importantes industrias de América», afirmó.

Pero el espíritu crítico de Groucho apuntaba, en primer lugar, hacia él mismo como cuando en sus memorias reconoce que «es casi imposible escribir una autobiografía sincera» porque «lo que el público acaba por comprar

Pedro García Cuartango Articulista de Opinión