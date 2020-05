Lacitos a juego conla bandera de España

Salvador Sostres SEGUIR Actualizado: 23/05/2020 23:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Madrid dijo basta, el mejor Madrid alegre y liberado. Cataluña vivió la primera manifestación en diez años que no iba sobre la independencia, ni a favor ni en contra, y aunque la convocaba Vox, muchos independentistas la apoyaron y algunos allí estaban, con sus lacitos amarillos haciendo juego con la bandera de España. La nación entera es un estanque en el que flota el cadáver político de Pedro Sánchez. Él aún no lo sabe, pero tiene su rostro el tipo que yace boca abajo en el agua. Hubo independentistas en Barcelona y socialistas en la capital gritando contra su asedio, contra su abuso, contra su falsedad. La primera manifestación en mucho tiempo que no fue ni guerracivilista ni golpista, y

Salvador Sostres Articulista de Opinión

