Ruina y miseria del Reino de la mentira

«Coincidencias mínimas entre comentaristas». Lo más relevante del plagio descubierto ayer por ABC gracias -una vez más- al trabajo de Javier Chicote es que nos ha servido para enterarnos de que al decir eso el presidente del Senado, cuarta autoridad del Estado, nos considera imbéciles a todos los españoles. Lo que sólo es un dato más en la valoración que ese partido hace de los votantes que le dan el poder. Porque ayer mismo, la ministra de Educación dijo que la coincidencia era de «dos líneas». Lo que apunta a que doña Isabel Celaá, además de no saber leer, tampoco sabría sumar. Lo que la pone por detrás del hombre de Cromagnon, que leer, no leería, pero contaba perfectamente lo que cazaba y lo que procreaba, entre otras cosas. Mas nuestra ministra de Instrucción no llega ni a eso.

Dentro de la amplia repercusión que tuvo ayer en los medios de comunicación el flagrante plagio del filósofo que preside el Senado de España, fue muy revelador escuchar a varios periodistas tantas veces complacientes con el sanchismo parapetarse tras la frase «no he podido leerlo con detalle». Estimados colegas, no hace falta hacer un curso de lectura rápida. Con dedicarle un minuto y medio -menos de lo que dura una pausa publicitaria en una emisora radiofónica- las evidencias eran abrumadoras, innumerables, apabullantes.

Llevamos meses diciendo en estas páginas que Sánchez ha convertido España en el Reino de la mentira. Una ruina de sociedad en la que mentir es un instrumento político válido. Mas sucede que para mentir como lo hacían ayer los miembros del Gobierno y del Partido Socialista hace falta tener desfachatez y cachaza. ¿De verdad creen que puede haber una sola persona que sepa leer y que viendo las pruebas aportadas por ABC pudiese creer que el profesor Manuel Cruz no había plagiado a manos llenas en su obra «Filosofía contemporánea»? Ellos se amparan en el bajo número de lectores de la Prensa escrita y la entrega rendida que tienen de las televisiones que siguen controlando, como si el Reino de España fuese una república cacahuetera. Aspiran a que el daño sea bajo porque hay que tapar la vía de agua a gritos, negando la evidencia y esperando que se lea la verdad lo menos posible. Y cuando se haga referencia a ello en televisión, habrá que decir que era una cuestión marginal. Y después se emplea el método Sánchez: citar el empleo de detectores de plagio cuyos resultados son falsos, pero para cuando se compruebe, ya habrá escampado un poco y estaremos en la siguiente. Y, como vivimos en el Reino de la mentira, nadie te va a pedir cuentas por haber falseado el estudio del posible plagio. Minucias.

No haya lugar a equívoco. En ABC sabíamos perfectamente que este plagio, que en cualquier democracia occidental ya le habría costado el cargo al presidente del Senado, no iba a llevar a Cruz al desempleo. Sánchez plagió una tesis que es un requisito para obtener ciertos empleos. El manual de Cruz no te garantiza ni siquiera ingresos, pues su venta es potencial, no segura. Y si Sánchez mintió y los españoles le avalaron su mentira, la ruina moral que hoy prevalece en España hace inverosímil que Cruz vaya a renunciar a su cargo. España es hoy un país mísero en términos morales. Nadie rinde cuentas de nada. Y las verdades que descubrimos algunos medios de comunicación, que antaño hubieran motivado un suicidio honorable, hoy son descalificadas. Porque en el Reino de la mentira, la verdad es intolerable.