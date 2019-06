Editorial ABC Un ridículo esfuerzo fiscal Se ha conocido estos días que la plataforma Netflix, por ejemplo, solo ha pagado en impuestos 3.146 euros (no busquen más ceros a la derecha, no los hay) en España

La reunión del G-20 que se celebra en Japón tiene en su agenda abordar la adecuación entre los ingresos que consiguen en cada país las multinacionales tecnológicas y su esfuerzo fiscal allí. Se ha conocido estos días que la plataforma Netflix, por ejemplo, solo ha pagado en impuestos 3.146 euros (no busquen más ceros a la derecha, no los hay) en España. Al menos eso indican los balances de las dos filiales que el gigante audiovisual californiano ha creado en España, sociedades meramente testimoniales (solo declaran ingresos por valor de medio millón de euros), pues el grueso de la facturación generada en España está residenciado en Holanda, uno de esos socios europeos que rompen por abajo las tasas impositivas de la UE hasta convertise en una especie de balnearios fiscales que perjudican al resto de los socios y con los que la Unión debería terminar. Desde Netfix afirman que han creado en España 25.000 empleos relacionados con su producción audiovisual. Olvida la compañía añadir que la gran mayoría de esos contratos son temporales, aunque naturalmente son bienvenidos. Por si le sirve de referencia, Inditex, por ejemplo, da empleo fijo a 47.930 personas en España y al tiempo paga anualmente más de 1.600 millones de euros en impuestos. Es ridículo que Netflix y el resto de las compañías del sector de las tecnológicas paguen esas minucias en la gran mayoría de los países donde han irrumpido con fuerza. Urge adaptar la legislación al nuevo panorama al que los avances tecnológicos han conducido al mercado mundial. La revolución ha sido tal, tan drástico el cambio, que no se puede funcionar con un esquema sobrepasado por el tiempo. Es imprescindible terminar con esta situación de privilegio que no se compadece con el músculo y el extraordinario volumen de negocio de estas compañías. Google. Facebook, Amazon, Netflix... la película tiene que cambiar.