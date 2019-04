Abstención de la CUP Reprobado y muy orgulloso

Seguir Hughes . @hughes_hu Actualizado: 05/04/2019 00:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tabarrón catalán es una expresión que desde hace años emplea Ruiz-Quintano para referirse al tema de nuestra vida. El «problema» ya se ha mezclado con el «negocio del problema» y no hay día sin noticia. Juicio aparte, la vida parlamentaria, aunque mínima, sigue, y mezclada con la electorera produce cosas de altura gallinácea. El PSC reprueba a Torra con los votos más o menos constitucionalistas; la CUP se abstiene, pero es que la reprobación no tiene más efecto que decirle a Torra que no gobierna, algo que asume él antes que nadie. La CUP no es el seny repentino.

El problema catalán es a la vez dramático y tedioso. Como acto de responsabilidad y huyendo de ese tedio, o superándolo,