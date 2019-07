La tercera Redes sociales, hay vida más allá «Que nadie entienda este artículo como un alegato contra las redes sociales o un cántico de demonización de las mismas. Sin duda tienen ventajas. Lo único que pretendo es compartir una reflexión sobre la pérdida de tiempo que suponen a diario y sobre el infinito peligro en el que navegan nuestros datos personales hasta, en casos extremos, hacernos naufragar como personas»

Mari Pau Domínguez Actualizado: 24/07/2019 23:34h

¿Podríamos hallarnos ante una especie de Apocalipsis del nuevo siglo encarnado en la soledad de la conexión tecnológica? Existen aplicaciones que en el instante mismo de ser descargadas aportan a tu vida ¡más de ochocientas personas! ¿Está capacitado el ser humano para conocer a ochocientas personas de golpe? ¿Podemos asumir el estrés que genera la necesidad inmediata del conocimiento de tanta gente de cuya existencia no teníamos constancia tan sólo medio minuto antes de descargarnos la aplicación con la que llegan? Pero el asunto es que no conocemos a esas personas y posiblemente no lleguemos nunca a conocerlas aunque creemos que sí.

Yo quiero tener un millón de amigos, cantaba en la década de los años 70 Roberto Carlos sin