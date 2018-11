¿Quién teme a la Guardia Civil?

José María Carrascal

Seguir Actualizado: 05/11/2018 01:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Contemplando las imágenes de la naturaleza desatada sobre Baleares, Levante y Andalucía, dos pensamientos poco relacionados acudieron a mi mente. El primero era «Estas cosas no ocurrían antes aquí. Esto ocurría en el sudeste asiático, en el Caribe, pero no en Europa, en España». Aunque la duda surgió al instante: «¿Y qué sabes tú de lo que ocurría antes? Grandes lluvias las ha habido siempre, como inundaciones. La diferencia es que no nos las servían tarde y noche en el telediario. Además, hace unos miles de años, Europa entera estaba cubierta de hielo, cosa que puede volver a ocurrir. O inundada, si siguen derritiéndose los polos. Así que, mejor, ver y callar».

La siguiente idea era más próxima en todos

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Las cuentas de Pedro Sánchez

Las cuentas de Pedro Sánchez ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Alancear muertos

Alancear muertos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Brasil, país del futuro