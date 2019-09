La Tercera La prioridad no es el gobierno «No pido que Sánchez y Casado se besen, pido que se pongan de acuerdo en que “una nueva ley electoral ofrecería ahora más estabilidad que un nuevo gobierno”. Tanto es así que supondría la mayor contribución de esta generación al desarrollo del país»

La mayor prioridad para nosotros, como para cualquier país, es la estabilidad. Solo apoyado en una situación estable, el progreso puede echar raíces. Pero la estabilidad no la habilita un gobierno cualquiera, sino un gobierno que pueda gobernar. El pasado mes de julio, cuando Iglesias en el Parlamento escenificó, con oratoria atropellaplatos, su shakesperiana ambición de poder, tal vez le dijo a Lady Macbeth al llegar a casa: «I have done the deed», que en versión libérrima se traduciría como: «Me he cargado la investidura». Claro que Sánchez quizá también narrará ahora en términos parecidos aquel episodio: «Por fin hemos acabado con ese hablador».

Ambos dejaron resueltamente claro que una cosa era que fueran socios «preferentes» y otra, socios preferidos.