Editorial ABC Posible empate a todo en Madrid La encuesta que hoy publica ABC da un empate entre izquierda y cento-derecha que podría resolverse por apenas un puñado de votos

El sondeo que hoy publica ABC demuestra que la pugna en el eje izquierda-derecha por la Presidencia de la Comunidad de Madrid y por la Alcaldía de la capital es encarnizada. El resultado ofrece un empate virtual que probablemente quedará resuelto por apenas un puñado de votos. Por eso, son constantes los llamamientos del PSOE a evitar una desmovilización derivada de una euforia desmesurada tras las elecciones generales. Y por eso Sánchez está volcándose en la campaña de Madrid, que no es solo una plaza muy simbólica y relevante a efectos anímicos, políticos, sociales y económicos para cualquier partido, sino también el lugar en el que compite una de sus apuestas personales, el ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández.

Tanto el PP como el PSOE tienen la imperiosa necesidad de conquistar Madrid. El PP, para tratar de resarcirse del varapalo de las generales, y para evitar que su crisis interna se agrave más aún. Perder Castilla y León, Murcia o La Rioja puede resultar demoledor para Casado. Pero perder Madrid además abocaría al PP a incrementar las dudas sobre su actual liderazgo y a una profunda reconversión del partido. El PSOE, por su parte, parte con la ventaja de haber superado al PP en Madrid por primera vez en casi veinte años. Pero es consciente de que no ganar la Comunidad -lograr la Alcaldía es una quimera para Sánchez por la fortaleza de Carmena- debilitaría su posición en la Presidencia del Gobierno. Es evidente que el PSOE teme que parte del voto de derechas que en abril recayó sobre Vox retorne ahora al PP, y que la fragmentación de la izquierda producida tras el cisma en Podemos provoque un «efecto Andalucía» y reste escaños a la izquierda. Aun así, todo está en el aire, y la jornada electoral resultará desconcertante para los partidos hasta última hora.

La encuesta de GAD3 ofrece otras claves añadidas. En las horquillas máximas de asignación de escaños para la Asamblea y de atribución de ediles en el Ayuntamiento, tanto el bloque PP-Cs-Vox como la alianza entre PSOE y las escisiones de Podemos, Más Madrid y Madrid en Pie, suman lo suficiente para gobernar. Pero en las horquillas mínimas, ningún bloque lo consigue. La opción de un empate real no solo es posible, sino que en el caso de la Asamblea puede abocar a una repetición de los comicios. Hay 132 escaños en juego, de modo que si nadie obtiene una suma de 67 escaños puede producirse un empate a 66 que resulte irresoluble. En cualquier caso, la amenaza para el PP de que Ciudadanos le supere no parece factible tampoco ahora. No hay «sorpasso», según el sondeo, lo que debe animar a los populares a reforzar su apelación al voto útil como único partido del centro-derecha con opciones realistas de gobernar.